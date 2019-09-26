FİNANS

Borsa, günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 18:17 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 678,07 puan ve yüzde 0,66 azalarak 101.940,34 puana indi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kaybıyla 101.940,34 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 678,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile kimya, petrol, plastik en çok gerileyen ise yüzde 2,56 ile iletişim oldu.

Güne, dünya borsalarına paralel yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, en yüksek 103.119,70 puanı görmesinin ardından gelen satışlarla 102.000 puanın altına geriledi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil girişiminin gündemin odağında yer aldığını belirterek, bu konulardaki açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi ve ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek, 102.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı! Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!
Karsan/Arpacıoğlu: Faiz indirimi son çeyrekte pazarı hareketlendirecekKarsan/Arpacıoğlu: Faiz indirimi son çeyrekte pazarı hareketlendirecek
OSD/Yenigün: Faiz indirimi pazarı hareketlendirecekOSD/Yenigün: Faiz indirimi pazarı hareketlendirecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BIST 100 endeksi borsa piyasalar

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Kredi çekenler bu habere dikkat

Kredi çekenler bu habere dikkat

Binlerce lira cepte kalacak! Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek

Binlerce lira cepte kalacak! Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karsan/Arpacıoğlu: Faiz indirimi son çeyrekte pazarı hareketlendirecek

Karsan/Arpacıoğlu: Faiz indirimi son çeyrekte pazarı hareketlendirecek

OSD/Yenigün: Faiz indirimi pazarı hareketlendirecek

OSD/Yenigün: Faiz indirimi pazarı hareketlendirecek

Alpullu Şeker Fabrikası’nda üretim, törenle başladı

Alpullu Şeker Fabrikası’nda üretim, törenle başladı

Gübretaş'ın 60 milyon liralık yeni tesisi açıldı

Gübretaş'ın 60 milyon liralık yeni tesisi açıldı

TÜİK-Türkiye genelinde müze sayısı 13 artışla 451'e yükseldi

TÜİK-Türkiye genelinde müze sayısı 13 artışla 451'e yükseldi

Akbank "Şehrin İyi Hali Projesi" için 3 bin üniversiteli arıyor

Akbank "Şehrin İyi Hali Projesi" için 3 bin üniversiteli arıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.