FİNANS

Borsa günü düşüşle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 18:17 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.120,39 puan ve yüzde 1,18 azalarak 94.137,22 puana indi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 değer kaybıyla 94.137,22 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.120,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,88 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,71 ile spor, en çok gerileyen yüzde 4,78 ile madencilik oldu.

Gün içinde 93.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi ederek 94.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin haber akışının gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla yapılacak görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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