Borsa günü yatay tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 96.861,42 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,45 azalırken, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,52 ile tekstil, en çok gerileyen ise yüzde 2,07 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 97.300 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 96.500-97.000 bandında dengelendi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz karanının, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 95.500 seviyelerinin destek, 99.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor.

