FİNANS

Borsa günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 18.05.2018 18:40 | Son Güncelleme

Analistler haftaya yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 puanın destek, 103.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 yükselişle 102.410,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 540,96 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,30, holding endeksi yüzde 1,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4 ile finans kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,36 ile metal ana sanayi oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 103.000 puan sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, 102.500 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler haftaya yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 puanın destek, 103.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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