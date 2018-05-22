FİNANS

Borsa günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 18:45 | Son Güncelleme

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 yükselişle 103.327,74 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.070,09 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,28, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,59 ile finans kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan ve özellikle bankacılık endeksinde yoğunlaşan alımlardan bulduğu destekle 103.769,84 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, 103.500 puanın altında dengelendi.

Analistler, bugün küresel piyasalarda doların diğer para birimlerine karşı değer kaybettiğini belirterek, buna bağlı olarak gelişmekte olan ülke varlıklarının da pozitif bir seyir izlediğini kaydetti.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında da Avrupa ve ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), İngiltere'de de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 101.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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