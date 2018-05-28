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Borsa günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 18:42 | Son Güncelleme

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,22 yükselişle 106.525,25 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.325,17 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,70, holding endeksi yüzde 3,28 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla artan yüzde 9,60 ile finans kiralama faktoring oldu.

Güne yükselişle başlayan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlandığını açıklamasında bulduğu destekle 106.000 puanın üzerini gören BIST 100 endeksi, kapanışa doğru alımların artmasıyla 106.500 puanın üzerinde kapandı.

TCMB yaptığı duyuruda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağını belirterek, "Bu oran, mevcut fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitlenecektir. Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla eksi/artı 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir. Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018'de başlanacaktır. Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Analistler, açıklamanın ardından Türk lirası varlıkların değer kazandığını belirterek, dolar kurunun sert düşüşle 4,5561 liraya kadar gerilediğini kaydetti.

ABD ve İngiltere piyasalarının bugün resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu bundan dolayı Türk lirası varlıkların pozitif seyrini koruduğunu ifade eden analistler, yarın yurt dışında ABD'de tüketici güveni ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, gün içinde 105.000 puanın destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.

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BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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