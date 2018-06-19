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Borsa günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 yükselişle 94.436,87 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.393,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,78, holding endeksi yüzde 1,17 değer kazandı. Sektör endeksleri en fazla kazandıran yüzde 3,73 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile sigorta oldu.

Hazine'nin düzenlediği ihalelerin başarıyla tamamlanmasının ardından güçlenen ve genele yayılan tepki alımları ile yükselen BIST 100 endeksi, günü 94.500 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik gündemin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ile ABD'de cari işlemler dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.100 ve 91.500 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

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