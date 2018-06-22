FİNANS

Borsa, günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 yükselişle 95.852,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 794,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,18 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,86 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle 96.186,76 puana kadar yükselmesinin ardından günü 95.500-96.000 bandında tamamladı.

Analistler, haftaya yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise İngiltere ve ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Yurt içinde pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin de piyasaların gündeminde olduğunu, seçim sonucunun döviz ve pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.100 seviyelerinin destek, 97.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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