FİNANS

Borsa günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 yükselişle 94.408,19 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 399,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,84 artarken, holding endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,39 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,79 ile gıda içecek oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançlarının pozitif etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 95.100 puanın üzerini test ettikten sonra 94.500 puan altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin önemli destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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