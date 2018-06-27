FİNANS

Borsa günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 18:39 | Son Güncelleme

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,64 yükselişle 95.954,80 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.546,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,19, holding endeksi yüzde 1,90 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,70 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 3,17 ile kimya petrol plastik oldu.

BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki gerileme, Avrupa borsalarındaki pozitif seyir ve bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 96.187,31 puana kadar yükseldikten sonra 96.000 puanın altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında da ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 96.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Borsa BIST 100 endeksi piyasalar

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