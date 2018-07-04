Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 yükselişle 97.230,07 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 641,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,46 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,25 ile petrol, kimya, plastik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 97.500 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, 97.000-97.250 dar bandında dengelendi.

Analistler, yarın ABD'de ISM imalat dışı endeks ve ABD Merkez Bankası'nın haziran ayı toplantısına ilişkin tutanakların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 seviyesinin direnç, 95.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

