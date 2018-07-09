FİNANS

Borsa, günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 18:15 | Son Güncelleme

Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 yükselişle 99.252,84 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 518,96 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,75 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile ticaret oldu.

Güne yükselişle başlayan ve düşüş eğilimindeki döviz kurlarının desteği ile 100.807,75 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri vererek 99.000-99.500 bandında dengelendi.

Analistler, yurt içinde bu akşam açıklanacak kabine üyelerinin, yurt dışında ise yarın Çin'de enflasyon ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.600 puanın direnç, 97.900 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

PARTNERBöylesini görmüş müydünüz? Böylesini görmüş müydünüz?
Yurttaş Holding konut sahibi yapıyorYurttaş Holding konut sahibi yapıyor
'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist

En Çok Okunan Haberler

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu

Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Maliye Bakanlığı 'vergi borçlularını' açıklayacak

Maliye Bakanlığı 'vergi borçlularını' açıklayacak

Kurban Bayramında ulaşım araçlarına yüzde 50 indirim

Kurban Bayramında ulaşım araçlarına yüzde 50 indirim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yurttaş Holding konut sahibi yapıyor

Yurttaş Holding konut sahibi yapıyor

'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı

'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı

Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyor

Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyor

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

Junioshow Fuarı sona erdi

Junioshow Fuarı sona erdi

TİM Başkanı Gülle: Ticari savaşların kazananı olmaz

TİM Başkanı Gülle: Ticari savaşların kazananı olmaz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.