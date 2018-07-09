Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 yükselişle 99.252,84 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 518,96 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,75 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,22 ile ticaret oldu.

Güne yükselişle başlayan ve düşüş eğilimindeki döviz kurlarının desteği ile 100.807,75 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri vererek 99.000-99.500 bandında dengelendi.

Analistler, yurt içinde bu akşam açıklanacak kabine üyelerinin, yurt dışında ise yarın Çin'de enflasyon ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.600 puanın direnç, 97.900 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

