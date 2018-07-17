FİNANS

Borsa günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 18:27 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, yüzde 2,10 değer kazanarak 91.629,55 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kazancıyla 91.629,55 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.885,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi de yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,46 ile ulaştırma, tek gerileyen yüzde 0,07 ile gıda içecek oldu.

Avrupa borsalarındaki pozitif seyir ve değer kaybeden döviz kurlarından bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91.500 puanın üzerine çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,10 artışla 91.629,55 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de Bej kitabın takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın direnç, 88.200 ve 87.500 seviyelerinin destek konumunda geldiğini söyledi.

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