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Borsa, günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 18:46 | Son Güncelleme

Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, rekor işlem hacmiyle yüzde 0,22 değer kazanarak, günü 97.185,13 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 211,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1 ve holding endeksi de yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,34 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,70 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Güne sert düşüşle başlayan ve 95.408,69 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarının genele yayılarak güçlenmesiyle yükselişe geçti ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 97.000 puanın üzerinde kapanış yaptı.

Analistler, bilanço dönemi olması nedeniyle hisse bazlı hareketlerin öne çıktığını belirterek, döviz kurlarındaki yükseliş eğilimine karşın pay piyasalarında alımların etkisini artırdığını ifade etti.

Yarın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı yeni ekonomi modelinin piyasaların odak noktasında olacağını dile getiren analistler, ayrıca ödemeler dengesi verisinin de takip edileceğini aktardı.

Analistler, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin dünya borsalarının seyri üzerinde belirleyici olacağına değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.700 ve 100.000 seviyelerinin direnç, 96.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistlerin haziran ayı cari işlemler açığı beklentisi 3,23 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 52,97 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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