FİNANS

Borsa, günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 18:35 | Son Güncelleme

Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kazancıyla 93.866,94 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.582,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,37, holding endeksi de yüzde 2,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,26 ile finans kiralama faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,15 ile iletişim oldu.

Dünya borsalarındaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 93.500 puanın üzerine çıktı.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini, olası düşüşlerde ise 90.000 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100 endeksi borsa

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