Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 değer kazancıyla 94.759,64 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 340,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,53, holding endeksi de yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,23 ile ulaştırma oldu.

Cari işlemler açığı verisinin temmuzda beklentilerin altına gerilemesinden bulduğu destekle 96.300 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi ve 94.500-95.000 bandında dengelendi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, bütçe dengesi ve tüketici güveni, yurt dışında ise Avrupa'da enflasyon ve ABD'de inşaat izinleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST endeksinde 97.900 puanın direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 94.500 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.