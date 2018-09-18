Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kazancıyla 94.886,87 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 539,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi de yüzde 0,99 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,60 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançlarına paralel 95.374,88 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.000 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceği belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç, 93.000 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

