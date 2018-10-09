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Borsa günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 18:22 | Son Güncelleme

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kazancıyla 96.731,76 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 644,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,11 holding endeksi de yüzde 2,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,87 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,21 ile gıda, içecek oldu.

Güne yükselişle başlayan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı açıklamasının ardından 97.100,26 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü 96.500-97.000 bandında tamamladı.

Analistler, açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın pozitif etkisinin borsadaki alımları güçlendirdiğini kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), toptan eşya stokları ve satışları ile İngiltere'de büyüme verileri olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 97.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

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BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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