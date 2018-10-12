FİNANS

Borsa günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 18:16 | Son Güncelleme

Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,02 değer kazancıyla 96.657,42 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.909,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,20, holding endeksi de yüzde 1,56 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,45 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 2,46 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 93.400-97.200 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü 96.657,42 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın davasının gün boyu piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, Brunson'ın serbest bırakılması sonrası pay piyasalarının yükseliş eğilimini sürdürdüğünü ifade etti.

Dolar/TL'nin 5,8273'e kadar gerilemesi sonrasında 5,9210 seviyesinde dengelendiğini kaydeden analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun haber ve veri akışı ile açıklanacak şirket bilançolarının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 6'nın altında kaldığı sürece düşüş eğilimini sürdüreceğini, BIST 100 endeksinde ise 97.200 puanın direnç, 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.

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