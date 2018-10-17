Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kazancıyla 98.991,01 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 524,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,46, holding endeksi de yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 6,44 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 99.553,94 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 99.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve Brüksel'deki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden gelecek haberlerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise açıklanacak veriler ile şirket bilançolarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç, 97.800 ve 96.700 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.

