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Borsa, günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 18:27 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazancıyla 95.947,73 puandan tamamladı - Dolar/TL yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesi olan 5,3661'e kadar geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazancıyla 95.947,73 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.824,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,17, holding endeksi de yüzde 1,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,19 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,23 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Döviz kurlarındaki gerileme ve ABD yönetiminin, İran'a uygulanacak yaptırım paketinde Türkiye'ye muafiyet tanıyacağını açıklamasının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,33 artışla gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 95.947,73 puandan kapandı.

Analistler, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a uygulanacak ikinci yaptırım paketinde petrol ithalatına ilişkin Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye geçici muafiyet tanınacağını açıklamasının, TL varlıklara olan ilginin artmasına neden olduğunu kaydetti.

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- Dolar/TL üç ayın en düşük seviyesine geriledi

Açıklamanın ardından dolar/TL 9 Ağustos'tan bu yana gördüğü en düşük seviyesi olan 5,3661'e kadar geriledi. Dolar/TL, saat 18.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 5,3785'den işlem görürken, avro/TL yüzde 0,82 düşüşle 6,1339'dan, sterlin/TL de yüzde 0,51 azalışla 7,0095'ten alıcı buluyor.

Analistler, İran'a uygulanacak yaptırım paketine ilişkin veri akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirterek, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade etti.

ABD'de yarın yapılacak ara seçimlerin de yatırımcıların odağında yer aldığını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 97.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtti.

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