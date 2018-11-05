Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazancıyla 95.947,73 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.824,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,17, holding endeksi de yüzde 1,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,19 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,23 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Döviz kurlarındaki gerileme ve ABD yönetiminin, İran'a uygulanacak yaptırım paketinde Türkiye'ye muafiyet tanıyacağını açıklamasının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,33 artışla gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 95.947,73 puandan kapandı.

Analistler, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a uygulanacak ikinci yaptırım paketinde petrol ithalatına ilişkin Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye geçici muafiyet tanınacağını açıklamasının, TL varlıklara olan ilginin artmasına neden olduğunu kaydetti.