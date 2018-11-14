FİNANS

Borsa, günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 18:28 | Son Güncelleme

Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kazancıyla 93.287,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 578,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi de yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 14,49 ile finansal, kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile taş, toprak oldu.

Günün ilk yarısında 92.000 seviyesinin altını test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü 93.000 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde beklenti anketi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında da ABD perakende satışlar, Avro Bölgesi dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.200 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık satış yapıldıVatandaş akın etti! İki günde 1 aylık satış yapıldı
‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı
Gurme Fuarı'nın açılışında kurdele yerine peynir kesildiGurme Fuarı'nın açılışında kurdele yerine peynir kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BIST 100 endeksi borsa piyasalar

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

İstanbul'da su fiyatına 15 indirim

İstanbul'da su fiyatına 15 indirim

Yediemin depoları milli servet mezarlıklarına döndü

Yediemin depoları milli servet mezarlıklarına döndü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı

‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı

Gurme Fuarı'nın açılışında kurdele yerine peynir kesildi

Gurme Fuarı'nın açılışında kurdele yerine peynir kesildi

Balıkesir’de 10Burda AVM hizmete açıldı

Balıkesir’de 10Burda AVM hizmete açıldı

Almanların 2019 rezervasyonunda yüzde 80'e varan artış

Almanların 2019 rezervasyonunda yüzde 80'e varan artış

TBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalım

TBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalım

Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme

Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.