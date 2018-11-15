FİNANS

Borsa, günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 18:23 | Son Güncelleme

Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kazancıyla 93.296,84 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi de yüzde 0,51 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 11,90 ile finansal, kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,75 ile metal ana sanayi oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 94.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla bu seviyelerde tutunamasa da 93.000-93.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 94.000 ve 95.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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- Ekonomistler, sanayi üretim endeksinin eylülde yüzde 0,5 artmasını bekliyor

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artmasını bekliyor. Eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 0,8 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 2,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.

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BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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