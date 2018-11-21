FİNANS

Borsa, günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 18:28 | Son Güncelleme

Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazancıyla 92.707,95 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.021,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,15 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,71 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,76 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,97 ile sigorta oldu.

Avrupa borsalarındaki yükseliş, döviz kurlarındaki düşüşler ve pay piyasalarında dünkü sert düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 92.707,95 puandan kapandı.

Analistler, yarın yurt için tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

ABD'deki resmi tatil nedeniyle New York borsasının kapalı olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın direnç, 91.000 ve 90.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...Drakula’yı ararken öyle bir şey buldu ki...
Bodrum'da 2018 turizminde artışBodrum'da 2018 turizminde artış
Tekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş ForumuTekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BIST 100 endeksi borsa piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Çalışanlar dikkat! 2019 yılında kaç gün tatil yapacağız?

Antalya, Rusya ve Ukrayna'ya avokado yetiştiremiyor

Antalya, Rusya ve Ukrayna'ya avokado yetiştiremiyor

Milyonları ilgilendiren karar! Yargıtay: 'Patron prim ödemesini fazla mesaiye sayamaz'

Milyonları ilgilendiren karar! Yargıtay: 'Patron prim ödemesini fazla mesaiye sayamaz'

Erdoğan: Bundan sonra stokların yapıldığı bütün depoları basacağız!

Erdoğan: Bundan sonra stokların yapıldığı bütün depoları basacağız!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da 2018 turizminde artış

Bodrum'da 2018 turizminde artış

Tekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu

Tekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu

Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokado

Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokado

Konuşma ve işitme engelli müşterilere, görüntülü hizmet

Konuşma ve işitme engelli müşterilere, görüntülü hizmet

Globalde küçülme yaşanırken, Türkiye’de işlem hacmi artıyor

Globalde küçülme yaşanırken, Türkiye’de işlem hacmi artıyor

Bursa'da gelecek ay 2 fuar birden kapılarını açacak

Bursa'da gelecek ay 2 fuar birden kapılarını açacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.