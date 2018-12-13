FİNANS

Borsa günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 18:18 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.335,42 puan ve yüzde 1,48 artarak 91.386,52 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,48 değer kazancıyla 91.386,52 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.335,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi yüzde 2,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,89 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ile alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü 91.000 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

Fitch Ratings, 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirirken, not görünümünü de "negatif" olarak açıklamıştı.

Yurt dışında ise Avrupa'da aralık ayı öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de sanayi üretimi verileri ile bugün Brüksel'de başlayan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden gelecek açıklamaların takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın güçlü destek, 92.500 puanın ise direnç konumuna geldiğini söyledi.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
TÜRKONFED/Turan: Türkiye’nin gündemi, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olmalıTÜRKONFED/Turan: Türkiye’nin gündemi, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olmalı
Prof. Dr. Sinan Alçın: Merkez Bankası cılız bir mesaj verdiProf. Dr. Sinan Alçın: Merkez Bankası cılız bir mesaj verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

2019 asgari ücret ne kadar olacak? İkinci toplantı başladı

2019 asgari ücret ne kadar olacak? İkinci toplantı başladı

BOTAŞ'tan gaz santrallerine indirim

BOTAŞ'tan gaz santrallerine indirim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜRKONFED/Turan: Türkiye’nin gündemi, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olmalı

TÜRKONFED/Turan: Türkiye’nin gündemi, A’dan Z’ye dijital dönüşüm olmalı

Prof. Dr. Sinan Alçın: Merkez Bankası cılız bir mesaj verdi

Prof. Dr. Sinan Alçın: Merkez Bankası cılız bir mesaj verdi

Beyhan İncekara'dan 'MB'nin faiz kararı' yorumu

Beyhan İncekara'dan 'MB'nin faiz kararı' yorumu

“Beyin göçüne karşı, Türkiye’nin beyin gücüne odaklanmalıyız” 

“Beyin göçüne karşı, Türkiye’nin beyin gücüne odaklanmalıyız” 

60 erkek CEO, iş yaşamında eşitlik için elçi oldu 

60 erkek CEO, iş yaşamında eşitlik için elçi oldu 

Ödeme dünyasının ürün, çözüm ve hizmetleri ödüllendirildi 

Ödeme dünyasının ürün, çözüm ve hizmetleri ödüllendirildi 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.