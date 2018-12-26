FİNANS

Borsa günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 18:20 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 172,60 puan ve yüzde 0,19 artarak 91.002,17 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazancıyla 91.002,17 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 172,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,90 ile turizm oldu.

Avrupa borsalarının kapalı olmasının etkisiyle düşük işlem hacimli bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91.300 puanı test etmesinin ardından 91.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları, 1. el konut satışları ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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