FİNANS

Borsa günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 18:16 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 475,53 puan ve yüzde 0,47 artarak 102.196,57 puana yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazancıyla 102.196,57 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 475,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,43 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,65 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,42 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500 puanın üzerini gören BIST 100 endeksi, 102.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, İngiliz parlamentosundaki Brexit oylamasının yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını belirtti.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de 1. el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 ve 99.000 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalmasını bekliyor.

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BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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