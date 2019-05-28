FİNANS

Borsa günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 18:23 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.232,22 puan ve yüzde 1,44 artarak 86.777,63 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,44 değer kazancıyla 86.777,63 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.232,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi yüzde 1,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,93 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile spor oldu.

Genele yayılan alımların etkisiyle pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 87.000 puanın altında dengelendi.

Analistler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Emeklilik Yatırım Fonları'na ilişkin düzenlemesi ile standart fonların yüzde 10'unun Borsa İstanbul'da değerlendirilmesi zorunluluğu getirmesinin, BIST 100 endeksinin yükselmesinde etkili olduğunu kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500'ün direnç, 84.900'ün destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
“Türkiye’nin uluslararası itibarını Türkiye’nin markaları kuvvetlendirecek”“Türkiye’nin uluslararası itibarını Türkiye’nin markaları kuvvetlendirecek”
Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Başkanı Neşecan ÇekiciGayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Başkanı Neşecan Çekici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BIST 100 endeksi borsa piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

10 milyon araç sürücüsüne uyarı

10 milyon araç sürücüsüne uyarı

Yeni banknotlar tedavülde! İşte özellikleri

Yeni banknotlar tedavülde! İşte özellikleri

Düğünlerin vazgeçilmezi oldu

Düğünlerin vazgeçilmezi oldu

Türkiye'nin en büyüğü açıklandı

Türkiye'nin en büyüğü açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizcilerden, İzmir'de kruvaziyer turizme hazırlık için çağrı

Denizcilerden, İzmir'de kruvaziyer turizme hazırlık için çağrı

“Türkiye’nin uluslararası itibarını Türkiye’nin markaları kuvvetlendirecek”

“Türkiye’nin uluslararası itibarını Türkiye’nin markaları kuvvetlendirecek”

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Başkanı Neşecan Çekici

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Başkanı Neşecan Çekici

GM : VakıfBank ailesi olarak sorumluluklarımızın farkındayız

GM : VakıfBank ailesi olarak sorumluluklarımızın farkındayız

Alaşehir'den kiraz ihracatı başladı

Alaşehir'den kiraz ihracatı başladı

TSKB ve EBRD özel sektöre kaynak için işbirliğine imza attı

TSKB ve EBRD özel sektöre kaynak için işbirliğine imza attı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.