FİNANS

Borsa, günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 18:22 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.774,07 puan ve yüzde 1,83 artarak 98.585,29 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 değer kazancıyla 98.585,29 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.774,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,86, holding endeksi yüzde 2,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,23 ile finansal, kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile metal, ana sanayi oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımlar ve döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle 98.500 puanın üstünde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın temmuz toplantısında faiz indirimine gidilebileceğine yönelik işaret vermesinin ardından küresel piyasalarda risk iştahının arttığını, bunun BIST 100 endeksine pozitif yansıdığını ifade etti.

Bu akşam açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odak noktasında olacağını belirten analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Powell'ın konuşmasıyla ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 ve 95.500 seviyelerinin destek, 99.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayı cari işlemler hesabının 300 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler dengesi beklentisi, 900 milyon dolar fazla ile 600 milyon dolar açık arasında yer aldı. Yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında da en yüksek beklenti 13,5 milyar dolar olurken, en düşük beklenti 1,7 milyar dolar oldu.

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...
Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttıOsmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı
89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BIST 100 endeksi borsa piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

Denizbank resmen satıldı

Denizbank resmen satıldı

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı

Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı

89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi

89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi

TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım

Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım

Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.