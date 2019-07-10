Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 değer kazancıyla 98.585,29 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.774,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,86, holding endeksi yüzde 2,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,23 ile finansal, kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile metal, ana sanayi oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımlar ve döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle 98.500 puanın üstünde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın temmuz toplantısında faiz indirimine gidilebileceğine yönelik işaret vermesinin ardından küresel piyasalarda risk iştahının arttığını, bunun BIST 100 endeksine pozitif yansıdığını ifade etti.

Bu akşam açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odak noktasında olacağını belirten analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Powell'ın konuşmasıyla ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.