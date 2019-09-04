FİNANS

Borsa, günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 18:16 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.251,35 puan ve yüzde 1,27 artarak 100.077,47 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kazancıyla 100.077,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.251,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,46 ile finansal,kiralama,faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile madencilik oldu.

Borsa İstanbul'da döviz kurları ve tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin sürmesi, banka pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 12 Eylül'de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu Toplantısı öncesinde BIST 100 endeksinde pozitif görünümün devam edebileceğini belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve ISM imalat dışı endeksi, Almanya'da fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 puanın destek, 100.500 ve 101.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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