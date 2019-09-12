Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazancıyla 102.447,26 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 525,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,93, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,01 ile ulaştırma oldu.

Yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim kararı sonrası döviz kurları ve tahvil faizlerindeki gerilemeyle ve borsada banka hisseleri öncülüğünde 103.000 seviyesinin üzerini test etti.

Karar sonrasında dolar/TL yüzde 5,6536'ya kadar geriledi. Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 15,09'u görürken, 10 yıllık tahvilin faizi de yüzde 15,10 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) mevduat faizini yüzde eksi 0,40'tan yüzde eksi 0,50'ye düşürmesi ve kasımda varlık alım programına başlayacağını açıklaması ile de avro/TL 6,2021 seviyesini gördü.