FİNANS

Borsa, günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 18:20 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 525,11 puan ve yüzde 0,52 artarak 102.447,26 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazancıyla 102.447,26 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 525,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,93, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,01 ile ulaştırma oldu.

Yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim kararı sonrası döviz kurları ve tahvil faizlerindeki gerilemeyle ve borsada banka hisseleri öncülüğünde 103.000 seviyesinin üzerini test etti.

Karar sonrasında dolar/TL yüzde 5,6536'ya kadar geriledi. Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 15,09'u görürken, 10 yıllık tahvilin faizi de yüzde 15,10 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) mevduat faizini yüzde eksi 0,40'tan yüzde eksi 0,50'ye düşürmesi ve kasımda varlık alım programına başlayacağını açıklaması ile de avro/TL 6,2021 seviyesini gördü.

Analistler, TL varlıklarındaki pozitif seyrin Merkez Bankasının öngörülebilir politikası ve proaktif adımları ile devam ettiğini belirterek, gelecek haftaki ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının kararları öncesi yarın yurt içinde sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar, ithalat ve ihracat fiyat endeksi ile Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda orta vadeli hedef olan 105.000'in gündeme gelebileceğini söyledi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayı cari işlemler hesabının 1 milyar 110 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalmasını öngörüyor.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcuİstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu
Çin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar krediÇin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BIST 100 endeksi borsa piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Kota' geldi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Kota' geldi

Doların faiz kararına tepkisi

Doların faiz kararına tepkisi

82 milyonu ilgilendiriyor! Bakan yeni planı açıkladı

82 milyonu ilgilendiriyor! Bakan yeni planı açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bademli'de yerli ceviz hamlesi

Bademli'de yerli ceviz hamlesi

Altan Elmas’tan MB’nin faiz indirimi sonrası bankalara çağrı

Altan Elmas’tan MB’nin faiz indirimi sonrası bankalara çağrı

İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu

İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu

Çin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar kredi

Çin Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 200 milyon dolar kredi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Hasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesi

Hasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.