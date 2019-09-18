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Borsa, günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 18:21 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 482,68 puan ve yüzde 0,48 artarak 101.930,07 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kazancıyla 101.930,07 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 482,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,45 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile iletişim oldu.

Gün içinde 100.600 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle bu seviyeden yükselişe geçerek 102.000 puanın üzerini test etti.

Analistler, Suudi Arabistan'da milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı nedeniyle hafta başında hızlı yükselen petrol fiyatlarının, dün akşam gelen açıklamalarla yerini düşüşe bıraktığını, buna bağlı olarak TL varlıkların üzerindeki satış baskısının hafiflediğini belirtti.

Bu akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, bankanın politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75-2,00 aralığına çekmesine kesin gözüyle bakıldığını aktardı.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu, 103.400 ve 105.000'in ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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