FİNANS

Borsa, günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 18:18 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 679,20 puan ve yüzde 0,66 artarak 103.463,52 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kazancıyla 103.463,52 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 679,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,23 değer kazanırken, holding endeksi değişmedi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,31 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,40 ile ticaret oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, dünya borsalarındaki pozitif seyre paralel olarak gün içinde yükselişini sürdürdü ve 103.500 puanın altında dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu söyledi.

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BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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