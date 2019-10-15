FİNANS

Borsa, günü yükselişle tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 18:19 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.276,22 puan ve yüzde 1,36 artarak 95.257,61 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazancıyla 95.257,61 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.276,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,59 ve holding endeksi yüzde 1,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,44 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,23 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmalı olarak
çıkabileceğine dair haberler ve ABD'de şirket bilançolarının iyi gelmesiyle artan küresel risk iştahının pozitif etkisiyle alıcılı bir seyir izledi.

Analistler, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmelerin piyasalar tarafından izlendiğini ifade etti.

Yarın, yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar ve ABD Merkez Bankası Bej kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Osman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildiOsman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildi
Eraslan: İş Portföy’ün yeni yatırımı ekonomiye doğrudan kaynak aktaracakEraslan: İş Portföy’ün yeni yatırımı ekonomiye doğrudan kaynak aktaracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BIST 100 endeksi borsa piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

Kredi çekecekler dikkat!

Kredi çekecekler dikkat!

Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak

Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

Devletten annelere aylık 650 TL destek! Başvurular bugün başladı

KDV uygulamasında önemli yenilik

KDV uygulamasında önemli yenilik

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildi

Osman Ayık: Devasa bir yapı bir anda sistemden çekildi

Eraslan: İş Portföy’ün yeni yatırımı ekonomiye doğrudan kaynak aktaracak

Eraslan: İş Portföy’ün yeni yatırımı ekonomiye doğrudan kaynak aktaracak

"Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü" başlıklı haberimizin başlığı, ilk spotu, girişi, 7. ve 8. paragrafı değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

"Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü" başlıklı haberimizin başlığı, ilk spotu, girişi, 7. ve 8. paragrafı değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Konutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktı

Konutta stok erime hızı bir yılın en yüksek düzeyine çıktı

Betam: Ağustos döneminde işsizliğin azalmasını bekliyoruz

Betam: Ağustos döneminde işsizliğin azalmasını bekliyoruz

Blockchain ve finans teknolojilerinin kalbi İstanbul’da atacak

Blockchain ve finans teknolojilerinin kalbi İstanbul’da atacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.