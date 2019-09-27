FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında 104.000 puanı aştı

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2019 13:08 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.109,02 puan artarak 104.049,36 puan oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,07 artışla 104.049,36 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.109,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,30 ve holding endeksi yüzde 1,52 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısını artışla tamamlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Güne, alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500 puanın aşılmasının ardından özellikle banka hisseleri öncülüğünde yükselişin ivme kazandığı görüldü. BIST 100 endeksi, 104.116,58 puanı görmesinin ardından 104.000 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin küresel risk iştahını artırdığını bildirdi.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar ile dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin direnç, 102.500 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

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