FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında 96.000'i test etti

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,67 değer kazancıyla 95.997,33 puana yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,67 artışla 95.997,33 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.578,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 5,03, holding endeksi de yüzde 1,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile metal ana sanayi oldu.

Cari işlemler açığı verisinin temmuzda beklentilerin altına gerilemesinin ardından pay piyasalarında alımların güçlenmesiyle 96.300 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 96.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz artırımının ardından, bugün açıklanan ödemeler dengesinin temmuzda beklentilerin altında 1 milyar 751 milyon dolar açık vermesinin yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını, bu durumun da borsadaki alımları güçlendirdiğini kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST endeksinde 97.900 seviyesinin direnç, 94.500 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

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