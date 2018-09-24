Borsa günün ilk yarısında 98.000 puanı aştı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,26 artışla 98.242,63 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 254,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,52 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,17 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,16 ile ticaret oldu.

Döviz kurlarındaki düşüşlerin pozitif etkisiyle 98.449,65 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 98.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise devam eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan gelecek haberlerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 99.000 seviyelerinin gün için direnç, 97.200 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

