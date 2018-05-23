FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 13:13 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kaybederek 102.371,71 puana geriledi - Dolar/TL 4,9282 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,93 azalışla 102.371,71 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 956,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,76 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,60 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,78 ile iletişim oldu.

Dünya borsalarındaki düşüşler ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 101.479,93 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günün ilk yarısında 102.500 puanın altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini, 101.000 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

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- Döviz kurları rekor kırdı

Günün ilk yarısında dolar/TL 4,9282, avro/TL 5,7686 ve sterlin/TL de 6,5965 ile tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü. Dolar/TL, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3,6 artışla 4,8390'dan işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 3,2 değer kazancıyla 5,6805'ten, sterlin/TL de yüzde 3,1 primle 6,4710'dan alıcı buluyor

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