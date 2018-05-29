FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 13:24 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,38 değer kaybederek 105.055,09 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,38 azalışla 105.055,09 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.470,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,16, holding endeksi de yüzde 1,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,02 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 8,50 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kaybının etkisiyle 104.718,02 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin destek olarak nitelendirdiği 105.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin direnç, 105.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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