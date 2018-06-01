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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,39 değer kaybederek 99.250,49 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,39 azalışla 99.250,49 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.401,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,86, holding endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,31 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Yükseliş eğilimdeki döviz kurları ve banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 97.990,64 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 99.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve mayıs ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.800 puanın destek, 102.500 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

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