Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,57 düşüşle 98.683,97 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 565,83 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 100.000 puanı test etmesinin ardından döviz kurlarındaki artışların etkisiyle düşüşe geçerek, 98.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.800 seviyesinin güçlü destek, 103.500 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

