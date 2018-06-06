Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,65 düşüşle 95.228,64 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.594,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,62, holding endeksi yüzde 2,45 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,42 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 4,91 ile ticaret oldu.

Genele yayılan satışlarla 18 Mayıs 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 95.126,49 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 95.000-95.250 puan bandında dengelendi.

Analistler, Borsa İstanbul'da geçen hafta başından bu yana etkili olan satışların bugün de devam ettiğini belirterek, öğleden sonra ABD'de dış ticaret dengesi verisinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 98.700 seviyesinin altında kalındığı sürece 93.000 desteğinin gündemde olacağını ifade eden analistler, olası yükselişlerde ise 100.000 puanın önemli direnç konumuna geldiğini söyledi.

