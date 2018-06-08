Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,87 azalışla 96.781,03 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.842,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,13, holding endeksi yüzde 1,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 5,88 ile ulaştırma oldu.

Dünya borsalarındaki negatif havanın etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da 96.500,86 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 96.750 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, Kanada'da bugün başlayacak ve 2 gün sürecek G7 Liderler Zirvesi'nin piyasaların gündeminde olduğunu ve zirveden gelecek açıklamaların önem taşıdığını kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de toptan eşya stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 puanın direnç, 96.300 ve 95.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.

