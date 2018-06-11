Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,98 azalışla 93.975,47 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.900,24 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,14, holding endeksi yüzde 2,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 4,31 ile tekstil, deri oldu.

Geçen haftaki satış ağırlıklı seyrini yeni haftaya da taşıyan Borsa İstanbul'da, 93.396,54 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 94.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak beklenti anketinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 96.300 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

