FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 değer kaybederek 95.861,80 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,83 azalışla 95.861,80 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 799,56 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 1,86 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 3,22 ile ulaştırma oldu.

Endeks, 95.300-96.700 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından 96.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 96.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

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