FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 13:58 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kaybederek 94.913,76 puana geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,41 azalışla 94.913,76 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 393,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,48 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 4,21 ile madencilik oldu.

Endeks, yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle 94.444,22 puanı görmesinin ardından 94.500-95.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 96.500 puanın ise direnç konumuna geldiğini söyledi.

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