Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,32 azalışla 94.040,52 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.234,17 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,93, holding endeksi de yüzde 2,59 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en çok gerileyen yüzde 4,16 ile iletişim oldu.

Dünkü satış ağırlıklı seyrini bugüne de taşıyan Borsa İstanbul'da 93.400,92 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 94.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, dün banka pay piyasalarında etkili olan satışların bugün de genele yayılarak devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 desteğinin kırılması durumunda 92.200 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi ve Brüksel'de başlayan NATO zirvesinden gelecek haberlerin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

