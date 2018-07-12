FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 13:31 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,43 değer kaybederek 90.898,42 puana indi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,43 azalışla 90.898,42 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 391,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,98 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,61 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,77 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 3,30 ile gıda, içecek oldu.

Günün ilk yarısında 89.158,07 puanla 10 Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve 91.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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