FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 13:31 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kaybederek 96.779,36 puana indi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,18 azalışla 96.779,36 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 172,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi de yüzde 1,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,90 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile inşaat oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 97.000 puan üzerinde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 96.500-96.800 dar bandında dengelendi.

Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararı öncesi piyasalarda dar bant içinde dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün korunacağını kaydetti.

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