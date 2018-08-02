FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,02 değer kaybederek 94.274,24 puana indi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 3,02 azalışla 94.274,24 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.936,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,87, holding endeksi de yüzde 3,24 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken en çok değer kaybeden yüzde 4,49 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ile açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının da gündemi meşgul etmeye devam edeceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, gelmesi muhtemel tepki alımlarında ise 95.500'ün aşılıp aşılamayacağının hareketin gücü açısından önemli olacağını söyledi.

PARTNEROrtaköy'de panik anıOrtaköy'de panik anı
Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışıÇiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı
Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldiYaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist

En Çok Okunan Haberler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi

Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi

HTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruz

HTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruz

İzmir'de taksi ücretleri zamlandı

İzmir'de taksi ücretleri zamlandı

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.